"حزب الله" ينعى 6 من مقاتليه في 24 ساعة

نعت ميليشيا حزب الله اللبنانية 6 من عناصرها سقطوا في قصف إسرائيلي خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبعد أن أعلنت الميليشيا مقتل 4 من عناصرها، أمس الثلاثاء، أعلنت مجددًا اليوم الأربعاء مقتل اثنين من عناصرها، ليرتفع عدد القتلى في صفوفها إلى 6 خلال 24 ساعة.

في غضون ذلك، تواصلت العمليات العسكرية على الحدود مع إسرائيل جنوب لبنان، إذ استهدف الجيش الإسرائيلي للمرة الثانية منزلاً قرب موكب تشييع لأحد أفراد الميليشيا في بلدة بليدا، بعد أن قصف يوم أمس موكب تشييع آخر في بلدة عيتا الشعب.