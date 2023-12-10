عودة استهداف السفارة الأمريكية في العراق تهدد البلاد بـ"عزلة" دولية

حذَّرت أطراف سياسية عراقية مختلفة من "مخاطر وتداعيات" عودة استهداف السفارة الأمريكية في بغداد، من قِبل الفصائل المسلحة الموالية لإيران، وسط مخاوف من دخول العراق في "عزلة" دولية، بسبب احتمال مغادرة الكثير من البعثات الدبلوماسية إذا استمر الأمر.

وشنَّت الفصائل المسلحة العراقية يوم الجمعة الماضي، هجومًا بصواريخ وقذائف استهدف السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، دون أي أضرار بشرية او مادية.

وحمّل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن جماعتي "النجباء" و"كتائب حزب الله العراقية" المرتبطتين بإيران، مسؤولية الهجوم.

ودعا أوستن، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال اتصال هاتفي، إلى تحمل مسؤولية السيطرة على تلك الفصائل.

وقال السياسي العراقي البارز مثال الألوسي، إن "عودة استهداف السفارة الأمريكية، تطور خطير على المستوى الأمني وأيضًا على العلاقات الدبلوماسية بين بغداد وواشنطن، وهو يؤكد إخفاق السوداني وحكومته في السيطرة على تحركات الفصائل، رغم كل الوعود التي قدمها للجانب الأمريكي".

وبيّن الألوسي لـ"إرم نيوز"، أن "ما حدث قد يدفع واشنطن إلى عمليات رد عسكرية تختلف عن قصف مقرات الفصائل أو عناصرها، بل ربما تستخدم عمليات اغتيال قادة تلك الفصائل".

وأضاف أن "استمرار الهجمات على السفارة قد يدفع واشنطن أيضًا لسحب المزيد من الموظفين وهذا الأمر ستكون له تداعيات خطيرة، وقد يكون دافعًا لمغادرة الكثير من البعثات الدبلوماسية وهذا الأمر قد يعيد العراق لعزلته الدولية".