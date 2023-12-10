عودة استهداف السفارة الأمريكية في العراق تهدد البلاد بـ"عزلة" دولية
حذَّرت أطراف سياسية عراقية مختلفة من "مخاطر وتداعيات" عودة استهداف السفارة الأمريكية في بغداد، من قِبل الفصائل المسلحة الموالية لإيران، وسط مخاوف من دخول العراق في "عزلة" دولية، بسبب احتمال مغادرة الكثير من البعثات الدبلوماسية إذا استمر الأمر.
وشنَّت الفصائل المسلحة العراقية يوم الجمعة الماضي، هجومًا بصواريخ وقذائف استهدف السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، دون أي أضرار بشرية او مادية.
وحمّل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن جماعتي "النجباء" و"كتائب حزب الله العراقية" المرتبطتين بإيران، مسؤولية الهجوم.
ودعا أوستن، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال اتصال هاتفي، إلى تحمل مسؤولية السيطرة على تلك الفصائل.
وقال السياسي العراقي البارز مثال الألوسي، إن "عودة استهداف السفارة الأمريكية، تطور خطير على المستوى الأمني وأيضًا على العلاقات الدبلوماسية بين بغداد وواشنطن، وهو يؤكد إخفاق السوداني وحكومته في السيطرة على تحركات الفصائل، رغم كل الوعود التي قدمها للجانب الأمريكي".
وبيّن الألوسي لـ"إرم نيوز"، أن "ما حدث قد يدفع واشنطن إلى عمليات رد عسكرية تختلف عن قصف مقرات الفصائل أو عناصرها، بل ربما تستخدم عمليات اغتيال قادة تلك الفصائل".
وأضاف أن "استمرار الهجمات على السفارة قد يدفع واشنطن أيضًا لسحب المزيد من الموظفين وهذا الأمر ستكون له تداعيات خطيرة، وقد يكون دافعًا لمغادرة الكثير من البعثات الدبلوماسية وهذا الأمر قد يعيد العراق لعزلته الدولية".
من جهته، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي مثنى أمين، إن "الحكومة العراقية وكل الأطراف السياسية تعرف خطورة قصف السفارة الأمريكية، فهذا العمل له تداعيات كثيرة على المستوى الأمني والسياسي، وحتى الاقتصادي، ولهذا الكل رفض عمليات استهداف السفارة، ووصف بالعمل الإرهابي من قبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني".
وأضاف أمين لـ"إرم نيوز"، أن "استهداف السفارة الأمريكية وضع السوداني في حرج كبير بسبب عدم قدرته على الإيفاء بما وعده به الجانب الأمريكي بحماية البعثات الدبلوماسية وكذلك المستشارون في التحالف الدولي، ونتوقع ان الجانب الأمريكي سيكون له رد على هذه الهجمات، خاصة أن الحكومة العراقية لم تفعل أي شيء غير بيانات الرفض والإدانة".
وأضاف أن "أي عملية لسحب موظفي السفارة أو تقليل التمثيل الدبلوماسي سيكون له تداعيات على علاقات العراق الخارجية مع غالبية دول العالم، ولهذا يجب على الحكومة منع أي عمليات جديدة يراد منها استهداف أي بعثة أجنبية".
وشنَّت فصائل عراقية مسلحة سلسلة من الهجمات على قواعد عسكرية تتواجد بها قوات أمريكية، خلال الأسابيع الماضية، ردًّا على الحرب الإسرائيلية على غزة.