بعبوة ناسفة أُلقيت داخل الدبابة.. مقتل 4 جنود إسرائيليين في غزة

قُتل أربعة جنود إسرائيليين في هجوم استهدف دبابتهم في منطقة جباليا شمال قطاع غزة.

وبحسب ما ذكرت منصة "حدشوت بزمان" الإسرائيلية، فقد تعرض طاقم دبابة صباح اليوم الاثنين لهجوم بعبوة ناسفة أُلقيت داخل الدبابة، تلاها عمليات إطلاق نار تجاه الدبابة؛ ما أدى لمقتل 4 جنود إسرائيليين، وهم جميع أفراد طاقمها.

وأشارت إلى أن القتلى من جنود الكتيبة 50، مضيفة أن "3 إلى 4 مسلحين هم من نفذوا الهجوم على الدبابة في جباليا شمال قطاع غزة".

وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي ما زال يحقق في الحادثة، خاصة أنها تزامنت مع حالة تأهب في صفوف قواته.

وقالت المنصة إن "أربعة ألوية من الجيش الإسرائيلي تعمل في محيط مدينة غزة، في مناطق حي الزيتون وجباليا، وتواصل التقدم نحو عمق مدينة غزة".

وكانت المنصة ذاتها قد أشارت في وقت سابق إلى أن مروحيات هبطت في مستشفى بمدينة تل أبيب بعد أن أقلّت جنودًا إسرائيليين من قطاع غزة.

ولم يعلن الجيش الإسرائيلي بعد عن أية تفاصيل حول الحادث، إذ عادة ما يتأخر في الإعلان رسميًا عن مثل هذه الحوادث حتى يتم إبلاغ ذوي القتلى والانتهاء من التفاصيل الميدانية المرتبطة بالحادث.





