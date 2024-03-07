رغم كثرة معابرها المغلقة.. ماذا وراء المطالبة بفتح معابر جديدة إلى غزة؟

معابر لا يعبر منها أحد

يمتلك قطاع غزة 8 معابر برية، ففي الجنوب تقع معابر "رفح" و"كرم أبو سالم" و"العودة" (صوفا)، وفي الوسط معبريْ "القرارة" (كيسوفيم) و"بوابة صلاح الدين"، وشمالاً تجد معابر "بيت حانون" (إيرز) و"المنطار" (كارني) و"الشجاعية" (نحال عوز).

وكافة معابر قطاع غزة أقفالها مع إسرائيل، ولا يمكن عبور أي شخص أو مرور أي شحنة مساعدات دون علمها أو موافقتها، وهو أمر طبيعي خلال الحرب، لذا فإن الضغط على المعابر الحالية مفهوم باختلاف أسبابه، وقد تكون هناك حاجة لمعابر جديدة.

ولكن الأمر المستغرب بشدة، كان التصريح الذي جاء "عكس التيار"، من المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، الذي قال، الأربعاء، إنه "لا توجد حدود لكمية المساعدات التي يمكن أن تدخل غزة، وخاطب المانحين قائلاً: "أرسلوا المساعدات، وسندخلها".

وأضاف ليفي: "المعابر الإسرائيلية قادرة على فحص 44 شاحنة مجتمعة في الساعة"، لافتا إلى أن "المشكلة هي التوزيع. والأمم المتحدة تعاني في سبيل توزيع المساعدات بالوتيرة التي تسمح بها إسرائيل".

ويثور سؤال هنا مفاده أنه إذا كانت إسرائيل تُحكِم السيطرة على حدودها ومعابرها، وتسمح بمرور المساعدات، ولديها كفاءة عالية في إدارة عملية مرور القوافل، بل وتفتيشها، فإذاً ما الداعي إلى معابر جديدة؟