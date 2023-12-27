حميدتي يُرحب بدعوة حمدوك لوقف "حرب السودان"
رحب قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، الثلاثاء، بمبادرة رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك لوقف الحرب في السودان.
وقال حميدتي إنه تلقى خطابًا من رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" عبدالله حمدوك، دعا من خلاله إلى اجتماع عاجل لمناقشة قضايا وقف الحرب ومعالجة آثارها.
وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس": "أؤكد ترحيبي التام بعقد هذا اللقاء فورًا، وسنشرع مباشرة في نقاش ترتيبات الاجتماع، فنحن نمد أيادينا مرحبين بكل جهد وطني يجلب السلام وينهي المعاناة التي خلفتها الحرب.
وأرسل حمدوك، يوم الإثنين، رسالتين خطيتين لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع حميدتي، طلب فيهما لقاء عاجلاً بغرض التشاور بشأن السبل الكفيلة بوقف الحرب، وفق ما ذكر على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
لكن البرهان لم يرد على رسالة حمدوك بعد.
ودخلت الحرب بين الجيش والدعم السريع شهرها التاسع وسط توسع قوات الدعم السريع في بسط سيطرتها على ولايات السودان، فيما برزت دعوات من قوات الجيش للمدنيين بحمل السلاح، ما يهدد بدخول البلاد في حرب أهلية.