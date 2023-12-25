غزة.. الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية واسعة وسط القطاع ويقصف الطرق الرابطة بين المخيمات‬

قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية الطرق الرئيسية بين مخيمات المحافظة الوسطى، الأمر الذي سبب دمارًا هائلًا في البنية التحتية تزامنًا مع إعلان الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية واسعة في مناطق المحافظة مهددًا سكانها بضرورة الإخلاء.

وقال المسؤول الإعلامي لجهاز الدفاع المدني محمود بصل، إن الجيش الإسرائيلي تعمّد قصف الشوارع والطرق الرئيسية لإعاقة عمل طواقم الإسعاف والدفاع المدني ومنعها من الوصول للمناطق المستهدفة وانتشال الجرحى واجلائهم إلى المستشفيات.

وأضاف بصل في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أن ذلك تكرر في جميع المحافظات التي سبق وأن قام باجتياحها بريًا حيث دمر البنية التحتية والشوارع الرئيسية للمحافظة تمهيدًا لتوغل الدبابات والآليات العسكرية.