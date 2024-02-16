الاستخبارات الإسرائيلية: حماس باقية في غزة وستتحول إلى نظام حرب العصابات
كشفت وثيقة استخبارية إسرائيلية، أن حركة حماس مازالت تحظى بتأييد كبير في قطاع غزة، على الرغم من "تصفية عناصر كثيرة منها، وسقوط كتائب كاملة للحركة"، وخلصت الوثيقة التي كشفت قناة "الأخبار 12" العبرية إلى أنه حتى لو هُزِمَت حماس، فإنها ستبقى قائمة كتنظيم وصفته بـ"الإرهابي" و"عصابات مسلحة".
وأعدت الوثيقة، شعبة البحوث التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، وهي ذراع حيوية للغاية في عمل الاستخبارات العسكرية، وتعني بتقييم الموقف واستشراف مستقبل الأوضاع بناء على أسس علمية.
وأكدت القناة أن ما ورد في التقديرات الاستخبارية الجديدة لا يمت بصلة لتعهدات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتحقيق "النصر الكامل" على حماس، مبينة أن بقاء حماس كتنظيم مسلح يعمل بنظام حرب العصابات هو التحذير الأبرز في الوثيقة.
وانتقدت الوثيقة بشكل مبطن إصرار نتنياهو على عدم فتح ملف "اليوم التالي للحرب"، أي مستقبل قطاع غزة ومصير السيطرة الإسرائيلية عليه والكيان الذي ينبغي أن يحكمه، ورأت أنه في ظل غياب وجود بدائل لحركة حماس، ستتحول غزة إلى "منطقة أزمات" عميقة للغاية.
وأوضحت القناة أن الوثيقة عُمِّمَت على الوزراء، يوم الإثنين الماضي، عقب نقاش عُقد قبلها بأيام بحضور ضباط كبار من الجيش والاستخبارات العسكرية و"الشاباك" وبمشاركة ممثلي هيئة الأمن القومي.
وخلال النقاش قال ممثلو المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إن ثمة قناعة بأن الجيش سيكون في حاجة لمواصلة المواجهات مع حماس، حتى عقب الحرب، حيث ستتحول الحركة إلى تنظيم عصابي، وقدَّرت أنه يستطيع بمضي الوقت أن يُنهي هذا التنظيم الذي سيتبع حرب العصابات وأن الأمر سيستغرق وقتًا، بحسب ما نقلت القناة.
لكن تقديرات الوثيقة تُشير إلى "أنه لا يوجد نصر حقيقي على حركة حماس في غزة في المستقبل المنظور"، ما يعني أن الاستماع إلى موقف الجيش بشأن تحول حماس إلى حرب عصابات وقدرته على تصفيتها لم يكن من بين التقييم الاستخباري، الذي وضعته شعبة البحوث.
وكانت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية على رأس الأجهزة التي أعلنت مسؤوليتها عن الإخفاق فيما يتعلق بهجمات حماس في الـ7 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيثُ أعلن قائدها أهارون حاليفا بعد الحرب بفترة وجيزة أنه يتحمل المسؤولية.