الاستخبارات الإسرائيلية: حماس باقية في غزة وستتحول إلى نظام حرب العصابات

وأكدت القناة أن ما ورد في التقديرات الاستخبارية الجديدة لا يمت بصلة لتعهدات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتحقيق "النصر الكامل" على حماس، مبينة أن بقاء حماس كتنظيم مسلح يعمل بنظام حرب العصابات هو التحذير الأبرز في الوثيقة.

وانتقدت الوثيقة بشكل مبطن إصرار نتنياهو على عدم فتح ملف "اليوم التالي للحرب"، أي مستقبل قطاع غزة ومصير السيطرة الإسرائيلية عليه والكيان الذي ينبغي أن يحكمه، ورأت أنه في ظل غياب وجود بدائل لحركة حماس، ستتحول غزة إلى "منطقة أزمات" عميقة للغاية.

وأوضحت القناة أن الوثيقة عُمِّمَت على الوزراء، يوم الإثنين الماضي، عقب نقاش عُقد قبلها بأيام بحضور ضباط كبار من الجيش والاستخبارات العسكرية و"الشاباك" وبمشاركة ممثلي هيئة الأمن القومي.