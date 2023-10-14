أبرز ردود الفعل على دعوة إسرائيل لإخلاء شمال غزة

من جهتها، أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخليا عن "فزعها" من دعوة الإخلاء لسكان شمال قطاع غزة، والتي تشكل وفقا لها جريمة ضد الإنسانية.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية أن عملية إجلاء واسعة النطاق من شمال غزة ستكون "كارثية" للمرضى في المستشفيات، إذ إن المؤسسات الصحية في جنوب القطاع تعمل بكامل طاقتها.

وحذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الجمعة، بأن هجوم حركة حماس غير المسبوق على إسرائيل لا يبرر تدمير قطاع غزة.

وأفاد الصليب الأحمر في بيان أن "لا شيء يمكن أن يبرر الهجمات المروعة التي تعرضت لها إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي" لكن "هذه الهجمات لا يمكن في المقابل أن تبرر تدمير غزة بلا حدود".

السلطة الفلسطينية: نكبة ثانية

وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "رفضه الكامل" لتهجير السكان من غزة، محذرا من "نكبة ثانية". وشدد عباس "على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا بشكل فوري، وحمايتهم، والرفض الكامل لتهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة، لأن ذلك سيكون بمثابة نكبة ثانية لشعبنا".

وفي 1948، شُرّد وطرد أكثر من 760 ألف فلسطيني خلال الحرب التي اندلعت إبان قيام إسرائيل. من جهته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الجمعة إن إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

رفض مصري سعودي أردني

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، طالب الخميس، سكان قطاع غزة أن يبقوا "صامدين ومتواجدين على أرضهم". وجاء تصريحه قبل دعوة الجيش الإسرائيلي سكان شمال غزة للتوجه إلى جنوب القطاع، ومع تزايد الدعوات لمصر للسماح بمرور آمن للمدنيين الفارين من قطاع غزة.

من جهتها، أعلنت المملكة العربية السعودية الجمعة رفضها "القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، وإدانتها لاستمرار استهداف المدنيين العزّل" في القطاع، في أشد انتقاد لها لإسرائيل منذ الهجوم الذي شنته حماس.