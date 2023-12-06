الرئاسي الليبي يشكو لبروكسل إلغاء النيجر اتفاقية الهجرة

شكا المجلس الرئاسي الليبي للممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، انعكاسات قرارات قادة النيجر الجدد بإلغاء اتفاقية الهجرة، محذرًا من تداعيات الخطوة على جنوب البلاد.

وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي في بيان، أن عضو المجلس موسى الكوني طالب بوريل برسم خريطة طريق للتعاون المشترك بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ونبَّه "الكوني" خلال لقائه مع بوريل إلى أن قرار النيجر بإلغاء قانون تجريم الهجرة غير الشرعية "سيلقي بظلاله القاتمة على ليبيا بصورة كبيرة، خاصة على الجنوب الليبي"، موضحًا أن هذا القرار "سبَّب وسيُسبِّب تدفقًا غير مسبوق لأعداد المهاجرين من ليبيا نحو أوروبا".