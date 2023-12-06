الرئاسي الليبي يشكو لبروكسل إلغاء النيجر اتفاقية الهجرة
شكا المجلس الرئاسي الليبي للممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، انعكاسات قرارات قادة النيجر الجدد بإلغاء اتفاقية الهجرة، محذرًا من تداعيات الخطوة على جنوب البلاد.
وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي في بيان، أن عضو المجلس موسى الكوني طالب بوريل برسم خريطة طريق للتعاون المشترك بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، في العاصمة البلجيكية بروكسل.
ونبَّه "الكوني" خلال لقائه مع بوريل إلى أن قرار النيجر بإلغاء قانون تجريم الهجرة غير الشرعية "سيلقي بظلاله القاتمة على ليبيا بصورة كبيرة، خاصة على الجنوب الليبي"، موضحًا أن هذا القرار "سبَّب وسيُسبِّب تدفقًا غير مسبوق لأعداد المهاجرين من ليبيا نحو أوروبا".
وبيَّن المسؤول الليبي أن "حدود ليبيا الشاسعة تجعل من الصعب على أجهزة الدولة السيطرة بشكل فعلي على كامل الحدود دون أن يأتيها دعم فعلي وعاجل".
واعتبر أن "توفير الاتحاد الأوروبي الدعم اللوجستي الضروري، والتكنولوجيا المتطورة، ومن خلال تبادل المعلومات، وتدريب الكوادر الليبية لمواجهة هذه التحديات، كله أصبح أمرًا عاجلًا ولا يحتمل الانتظار".
وعقد "الكوني" وبوريل جلسة محادثات ناقشا خلالها مبادرة "صحراء واحدة"، التي أطلقها عضو المجلس الرئاسي خلال المؤتمر الإقليمي الذي عُقِد في تونس، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2022، حول التعاون الحدودي بين ليبيا ودول الساحل بهدف مكافحة الجرائم الحدودية، والإرهاب، والجريمة المنظمة، والتي تبناها الاتحاد الأوروبي.