لأول مرة.. كبار حاخامات إسرائيل يدعون لعدم اقتحام الأقصى (وثيقة)

في سابقة من نوعها، دعا كبار الحاخامات من الصهيونية الدينية اليوم الجمعة لوقف اقتحامات الحرم القدسي الشريف في زمن الحرب، بالإشارة إلى الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وطالبوا في رسالة وقعها أكثر من 20 حاخامًا كبيرًا، يقودون المؤسسات والمدارس والفرق الدينية اليهودية في كل أنحاء إسرائيل، أيضًا بوقف الإجراءات المصاحبة للاقتحامات من الرحلات، والصور، ومحاولات خلق حضور في باحات المسجد الأقصى، على ما ذكرت القناة السابعة العبرية.

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واعتبروا أن اقتحامات المسجد الأقصى في زمن الحرب لا يعزز قبضة إسرائيل على المكان، بل يضر به ويدعم "العدو"، ولا سيما أن حركة حماس تضع صورًا للمسجد الأقصى في أنفاقها، كما أكدوا أن تعامل شعب إسرائيل مع الحرم القدسي الشريف يجب أن يكون مختلفًا تمامًا.

ولفتوا إلى أن الموقف الثابت للحاخامية الكبرى لإسرائيل منذ عقود حظر الدخول إلى كامل المسجد الأقصى؛ بسبب المخاوف من تحريم التقطيع وتدنيس الهيكل وأماكنه المقدسة وانتهاك وصايا احترام الهيكل، حسب التعاليم المنسوبة لليهودية.

وانتقدوا في الرسالة "الظواهر المُسيئة لحرمة المكان، كالسياحة والتصوير والاحتجاجات في الحرم الشريف"، منبهين على أن الأقصى ليس مكانًا للاستيطان والإقامة والرحلات والتصوير.

وأشاروا إلى أنه لن يتم تعزيز السيادة على المسجد الأقصى بالتجوال والتظاهر، ولا بالتصوير الجماعي والفعاليات العائلية، ولا بإثبات الأمور على الأرض، واصفين المواجهات مع الشرطة التي تحدث أحيانًا بـ"المزاح الصبياني"، وهو ما "يُضعف القبضة اليهودية على الأقصى"، بحد تعبيرهم.

وذكروا أن منع الدخول إلى الأقصى نابع من احترام المكان المقدس، وليس خوفًا من الفلسطينيين، و"أن دخول الحرم القدسي اليوم لا يساعدنا على كسب الحرب مع أعدائنا".

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ولم تصدر أي تعليقات من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وحزبه وأقرانه ممن اعتادوا على اقتحام الأقصى حيال الرسالة.

وكان عضو الكنيست السابق الحاخام آڤا جفنى، هو الوحيد الذي يعارض الاقتحامات، التي يعتبرها إغضابًا للرب وتأخيرًا لبناء الهيكل.