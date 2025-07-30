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العالم العربي

أنباء عن استهداف إسرائيل "اللواء 107" في اللاذقية

أنباء عن استهداف إسرائيل "اللواء 107" في اللاذقية
سحابة دحان جراء استهداف اللواء 107 باللاذقيةالمصدر: إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
30 يوليو 2025، 8:07 م

أفادت وسائل إعلام عبرية وسورية بوقوع غارة إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، على محافظة  اللاذقية على الساحل السوري.

وتحدثت صحيفة "معاريف" العبرية عن هجوم إسرائيلي استهدف المحافظة السورية.

من جهتهم، أفاد ناشطون ووسائل إعلام سورية بأن غارة إسرائيلية استهدفت مقر اللواء 107 التابع للجيش السوري في منطقة زاما في جبلة بريف اللاذقية.

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ولم يصدر الجانبان الرسميان في سوريا وإسرائيل أي تعليق على ما جرى.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، دأبت إسرائيل على مهاجمة مواقع عسكرية سورية والتوغل البري في مناطق جنوبية.

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