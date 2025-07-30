أنباء عن استهداف إسرائيل "اللواء 107" في اللاذقية

أفادت وسائل إعلام عبرية وسورية بوقوع غارة إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، على محافظة اللاذقية على الساحل السوري.

وتحدثت صحيفة "معاريف" العبرية عن هجوم إسرائيلي استهدف المحافظة السورية.

من جهتهم، أفاد ناشطون ووسائل إعلام سورية بأن غارة إسرائيلية استهدفت مقر اللواء 107 التابع للجيش السوري في منطقة زاما في جبلة بريف اللاذقية.

أخبار ذات علاقة أنباء عن انفجارات وتفعيل المضادات الجوية في اللاذقية السورية

ولم يصدر الجانبان الرسميان في سوريا وإسرائيل أي تعليق على ما جرى.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، دأبت إسرائيل على مهاجمة مواقع عسكرية سورية والتوغل البري في مناطق جنوبية.