هجوم جديد يستهدف القوات الأمريكية في العراق

تعرضت القوات الأمريكية المتواجدة في قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، غربي العراق لهجوم جديد، مساء السبت.

وقالت مصادر أمنية عراقية لـ"إرم نيوز" إن "قاعدة عين الأسد التي تضم القوات الأمريكية تعرضت لقصف بأكثر من قذيفتي هاون سقطت داخل القاعدة".

وبينت المصادر أن "سقوط قذائف الهاون أدى لوقوع انفجارات داخل قاعدة عين الأسد، دون معرفة حجم الخسائر البشرية والمادية أو ما إذا أسفر القصف عن أي خسائر أخرى".

وتعرضت قاعدة حرير في مدينة أربيل، شمال العراق، والتي تضم القوات الأمريكية، ظهر السبت، إلى هجوم بطائرة مسيرة مفخخة.