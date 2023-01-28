الأردن يدعو لاتخاذ خطوات عاجلة لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية

دعت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم السبت، إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة لوقف حالة التصعيد الخطيرة والمدانة التي راح ضحية لها مدنيون فلسطينيون وإسرائيليون، وتنذر بتفجر دوامات من العنف سيدفع الجميع ثمنها، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، في بيان، إن "الأردن يدين الهجوم الذي استهدف مدنيين بكنيس في القدس الشرقية، كما يدين كل أعمال العنف التي تستهدف المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة". مشيرًا إلى أن بلاده "تدين العنف ضد المدنيين بكل أشكاله".

وأكد المجالي على "ضرورة احترام حرمة دور العبادة، وضرورة العمل الفوري للحيلولة دون تفاقم دوامة العنف المتصاعدة، وتكثيف الجهود لاستعادة التهدئة، ووقف كل الإجراءات الأحادية والاستفزازية التي تدفع باتجاه المزيد من التصعيد والتوتر".