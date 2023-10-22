مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة: نسعى لإرسال قافلة ثانية لغزة الأحد

وتقول الأمم المتحدة إن هناك حاجة إلى 100 شاحنة يوميا لتلبية الاحتياجات الأساسية في غزة التي تفرض عليها إسرائيل حصارا كاملا في أثناء قصفها للجيب ردا على هجوم شنه مسلحو حركة "حماس" على إسرائيل.

ورفح هي نقطة الدخول والخروج الرئيسية من قطاع غزة التي لا تسيطر عليها إسرائيل التي قالت إنها لن تسمح بدخول أي مساعدات من أراضيها حتى تطلق حماس سراح الرهائن الذين احتجزتهم خلال هجومها في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وتقول إسرائيل إن المساعدات يمكن أن تدخل من مصر ما دامت الإمدادات لا تصل في نهاية المطاف إلى أيدي حماس.

وقال جريفيث "ما يجب أن يحدث بشكل حاسم هو أن نتفق، ونحن نجري مناقشات صعبة ولكن عادلة مع الإسرائيليين بشأن نظام للتحقق".

وأضاف "نحتاج اعتبارا من الغد إلى بناء نظام تفتيش ميسر وفعال نأمل (أن يعتمد على فحص عينة) عشوائية، لا يؤدي إلى إبطاء الأمور"، مشبها ذلك بالنظام الذي استخدم في غازي عنتاب لإرسال المساعدات من تركيا إلى سوريا.