عشرات اليمنيين يواجهون مصيرًا مجهولاً في غزة

يواجه عشرات اليمنيين مصيرًا مجهولًا في قطاع غزة، وسط جهود متواصلة تبذلها السلطات اليمنية بالتنسيق مع مجموعة من الدول المجاورة، لإجلائهم من أراضي القطاع التي تشهد عدوانًا إسرائيليًا متواصلًا.

وقال نائب الملحق الإعلامي في السفارة اليمنية لدى القاهرة حيدرة القاضي، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، إن هناك 62 شخصًا عالقًا في قطاع غزة، بينهم 38 من حاملي الجنسية اليمنية، و24 آخرين يحملون الجنسية الفلسطينية، وهم من أصول يمنية.

وأكد أن السفارة اليمنية لدى القاهرة، تتابع، بشكل حثيث، أوضاع العالقين اليمنيين في غزة، وفتحت منذ اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي، خطًا ساخنًا للتواصل، ولمتابعة كل المستجدات المتعلقة بالرعايا اليمنيين.

وأشار القاضي إلى أن "السلطات اليمنية على تواصل مع الأشقاء في دولة قطر، بصفتهم وسطاء الهدنة في غزة، بهدف إجلاء الرعايا اليمنيين من أراضي القطاع إلى مصر عبر معبر رفح، ثم إما الاستقرار في مصر أو إعادتهم إلى اليمن".

وذكر أن السفارة اليمنية في القاهرة، تقوم بناءً على توجيهات من السلطات اليمنية، بالتواصل مع الجهات الرسمية في المملكة الأردنية الهاشمية، بخصوص وضع الرعايا اليمنيين الموجودين على الحدود الأردنية، والتنسيق لدخولهم إلى أراضي الأردن أو إعادتهم إلى العاصمة المصرية القاهرة.