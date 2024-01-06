حماس تتهم إسرائيل بنبش قبور الفلسطينيين لـ"سرقة الأعضاء"

اتهم المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس في غزة، السبت، الجيش الإسرائيلي بسرقة جثامين عدد من ضحايا الحرب، بعد نبش مقبرة شرق مدينة غزة.

وقال المكتب، في بيان صدر عنه، وصل "إرم نيوز" نسخة منه، إن "الجيش نبش قرابة 1,100 قبر في مقبرة حي التفاح شرق مدينة غزة، إذ قامت آليات الاحتلال بتجريفها وإخراج جثامين الشهداء والأموات منها، وداستها وامتهنت كرامتها، دون أي مراعاة لقدسية الأموات أو المقابر".

وأضاف أنه "بعد نبش القبور وتجريف المقبرة قام الجيش بسرقة 150 جثماناً من جثامين الشهداء التي دُفنت حديثاً، إذ أخرجها من القبور وقام بترحيلها إلى جهة مجهولة"، منوها إلى أن "هذه الجريمة تثير الشكوك مجدداً نحو جريمة أخرى وهي جريمة سرقة أعضاء الشهداء".