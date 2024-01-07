اعتقال "بوسدرة" يحيي آمال كشف أسرار تجنيد الليبيين في صفوف "داعش"

شكّل اعتقال السلطات الليبية لـ"أمير داعش في ولاية طرابلس"، ضربة قاصمة للتنظيم، خاصة بعدما جرى دحره من كافة أنحاء البلاد، سوى من بعض الخلايا النائمة.

وقال مصدر أمني ليبي بارز لـ "إرم نيوز" إن "التحقيقات بدأت مع هاشم بوسدرة لكشف المزيد من التفاصيل حول وجود عناصر أخرى لتنظيم داعش تنشط في البلاد، ولجمع معطيات حول تجنيد مقاتلين في السابق".

وذكر المصدر، بأن "التحقيق مع زعيم داعش فيما يعرف بـ"ولاية طرابلس" هاشم بوسدرة، حول تجنيد عناصر ليبية، لكون الرجل كان مسؤولا بالفعل عن عمليات التجنيد تلك، فيما كان عنصرا فاعلا ومسؤولا عن توجيه ضربات للقوى الأمنية والعسكرية".

وحاول الطيران الفرنسي القضاء على "بوسدرة" في العام 2017، فيما كان الرجل أيضا مطاردا من قبل الولايات المتحدة، إذ وقع رئيسها السابق باراك أوباما أمرا بالقضاء عليه لتورطه في هجمات تهدد المصالح الأمريكية، لكن محاولات الإطاحة به تلك فشلت.

وقال المستشار العسكري والإستراتيجي لقائد الجيش الليبي سابقا، العقيد عادل عبد الكافي، إن "يقظة الأجهزة الأمنية وخاصة في المنطقة الغربية ستمنع عمليات الذئاب المنفردة مستقبلًا"، مذكّرًا بعملية استهداف معسكر للشرطة في 7 يناير/ كانون الثاني العام 2016 في مدينة زليتن.

واعتبر "عبد الكافي" في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "اعتقال هشام بوسدرة سيشكل ضربة قوية لتنظيم داعش وهيكله، خاصة وأنه متهم بإعدام الأقباط المصريين وكان مسؤولًا عن نقل عناصر داعش بين المدن الليبية".

وأوضح بأن "التحقيق معه سيكشف أسرار عملية تجنيد عناصر التنظيم سواء من داخل البلاد أو خارجها"، مشيرًا إلى أن "هيكلية تنظيم داعش تتيح له التغيير في هذه القيادات واستمرار ضخ دماء جديدة له عبر عدة مسارات أهمها الحدود المنفلتة خاصة على الجنوب".