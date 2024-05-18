بغداد تبطل جوازات عراقية منحت لمعارضين إيرانيين (وثائق)

وأكد مصدر رفيع المستوى في الحكومة العراقية، أن "الجوازات لم تمنح من قبل بغداد بل من قبل دائرة جوازات إقليم كردستان ومن أربيل تحديدا".

وقال المصدر لـ"إرم نيوز"، إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني لديه علاقات جيدة نوعا ما مع المعارضة الإيرانية، على عكس الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يحكم السليمانية، فله علاقات واسعة مع النظام الايراني".

وكانت بغداد وطهران اتفقتا في أكتوبر/تشرين الثاني 2023 على نقل كل عناصر المعارضة الإيرانية من الشريط الحدودي مع السليمانية وأربيل إلى مناطق بعيدة.

وأعلن بعدها مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، عن سيطرة قوات حرس الحدود العراقية والبيشمركة، على مواقع مسلحي المعارضة الإيرانية.