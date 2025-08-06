ترامب: لقاء المبعوث الأمريكي ويتكوف مع بوتين كان "مثمرا للغاية"

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باراك: مستقبل سوريا المزدهرة بأيدي السوريين وشركائهم الإقليميين

باراك: مستقبل سوريا المزدهرة بأيدي السوريين وشركائهم الإقليميين
الرئيس السوري أحمد الشرع خلال لقائه المبعوث الأمريكي توما...
إرم نيوز
إرم نيوز
06 أغسطس 2025، 4:43 م

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، أن مستقبل سوريا المزدهرة والمسالمة يقع بين أيدي السوريين وشركائهم الإقليميين، وذلك بعد لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأربعاء.

وفي منشور له على منصة "إكس"، قال باراك: "مستقبل سوريا المزدهرة والمسالمة بين أيدي سوريا وشركائها الإقليميين، مثل شركة UCC القطرية ومجموعتي Cengiz وKalyon التركيتين، اللتين حصلتا على عقد البناء والتشغيل والنقل لمطار دمشق الدولي الجديد".

وأضاف: "مع رفع العقوبات، سعدتُ بحضور حفل التوقيع في دمشق اليوم. يجب أن يبدأ طريق التعافي بخطوات متقطعة لبناء أسس الأمن والاستقرار، ثم بناء أنظمة حكومية، وفي نهاية المطاف، بناء روح المبادرة والازدهار".

كما يأتي هذا التصريح في أعقاب مراسم توقيع مذكرات تفاهم استثمارية في قصر الشعب بدمشق، بحضور الرئيس السوري، حيث تم الإعلان عن مشاريع استراتيجية بقيمة 14 مليار دولار، من بينها تطوير مطار دمشق الدولي.

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