اتفاقية بين الإمارات ومنظمة "الفاو" لتخفيف الأزمة الإنسانية في السودان

وقعت دولة الإمارات اتفاقية مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، لمعالجة الأزمة الإنسانية في السودان ومنع خطر المجاعة الوشيك، مخصصة مبلغ 5 ملايين دولار أمريكي، لدعم صندوق السودان الإنساني.

ووقع الاتفاقية من جانب دولة الإمارات مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية سلطان الشامسي، وعن منظمة "الفاو" قوانغتشو تشو، مدير مكتب اتصال المنظمة في نيويورك، وذلك في مقر بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، بحسب بيان لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

مشروع تخفيف المجاعة

واستلمت منظمة الأغذية والزراعة 5 ملايين دولار من المخصصات المقدمة من دولة الإمارات، التي سيتم توجيهها نحو مشروع "تخفيف المجاعة في السودان ودعم أصحاب المشروعات الزراعية الصغيرة والأسر الرعوية المتأثرة بالصراع".

ووفق الوكالة "يهدف المشروع، المقرر أن يستمر لمدة عام واحد، إلى توفير مساعدات طارئة في مجال المحاصيل والماشية والخدمات البيطرية لنحو 275 ألف أسرة من صغار المزارعين والرعاة الضعفاء، وسيستفيد منه نحو مليون و375 ألف شخص".

وسيوفر الدعم سبل العيش في حالات الطوارئ لـ 155 ألفا من أسر المزارعين أصحاب المشروعات الصغيرة والضعيفة، أي ما يقرب من 775 ألف شخص.

ويهدف المشروع، إضافة إلى ذلك، إلى الحد من الخسائر في الثروة الحيوانية من خلال التطعيم الوقائي ضد الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، ويستهدف 2 مليون رأس من الحيوانات، ويستفيد منه نحو 600 ألف شخص، 25% منهم على الأقل من الأسر التي تعيلها النساء.