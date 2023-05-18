العراق: عودة دمشق إلى الجامعة العربية ستساهم في استقرار سوريا والمنطقة

ومضى بالقول إن "أهم البنود التي ستتم مناقشتها في القمة العربية، هي التحديات والأزمات، وأهمها الأوضاع في السودان، والقضية الفلسطينية، والتحديات الاقتصادية التي تواجه الأمة العربية، وتداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية، وغيرها".

وفيما يتعلق بدور العراق في التقارب السعودي-الإيراني، قال وزير الخارجية العراقي إن "العراق أسهم في التهيئة لهذا الاتفاق في بغداد، ونعتقد أنه سيكون مهمًا في مزيد من الأمن والأمان للمنطقة".

وتبنت الجامعة العربية، في وقت سابق، قرارًا بعودة سوريا إلى مقعدها، وقال متحدث باسم جامعة الدول العربية، إن الجامعة تبنت قرارًا بعودة سوريا لمقعدها، بعد غياب دام نحو 12 عامًا.

وأفاد بيان من الجامعة بأنه تقرر "استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، اعتبارًا من 7 مايو/أيار 2023".