هجوم بطائرتين مسيرتين يستهدف ريفي اللاذقية وحماة

أعلنت السلطات السورية مقتل شخص وإصابة اثنين بجروح؛ إثر هجوم بالقذائف نفّذته طائرتان مسيّرتان على مناطق تابعة لريفي اللاذقية وحماة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر أمني قوله إن الهجوم استهدف محيط مدينة القرداحة بريف اللاذقية، وبلدة دير شميل بريف حماة.

وأضافت الوكالة أن قذيفتين أطلقتهما طائرة مسيّرة سقطت إحداهما في أراض زراعية بجانب مستوصف القرداحة، ما أدى إلى مقتل شخص يدعى محمد هاني سلطانة، وإصابة آخر بجروح طفيفة، إلى جانب أضرار مادية طفيفة بمبنى.

ولفتت إلى أن امرأة أُصيبت بجروح متوسطة نتيجة قذائف أطلقتها طائرة مسيّرة أخرى على بلدة دير شميل، تسببت أيضا بأضرار مادية.

وذكرت الوكالة أن امرأة وطفلا قتلا، الخميس، في هجوم مشابه على منطقة سلحب بريف حماة.

واتهمت السلطات فصائل المعارضة المتواجدة في إدلب بالتورط بالهجومين.