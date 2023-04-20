فرنسا: ليس لدينا أيّ مرشّح لرئاسة الجمهورية في لبنان

أكّدت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، أن باريس "ليس لديها أيّ مرشّح في لبنان" لرئاسة الجمهورية، وذلك بعيد حديث وسائل إعلام لبنانية عن دعم فرنسي محتمل للوزير السابق سليمان فرنجية لهذا المنصب الشاغر منذ ستة أشهر.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة آن- كلير لوجاندر، خلال مؤتمر صحافي:"على اللبنانيين اختيار قادتهم"ـ في إشارة إلى الرسالة التي بعثتها باريس في الأشهر الأخيرة.

ويشهد لبنان شغورا رئاسيا منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 تشرين الأول/ أكتوبر دون اتفاق بين الطبقة السياسية المنقسمة بشدّة حول خلفه.

وأّدت هذه الأزمة السياسية إلى تفاقم الركود الاقتصادي في البلاد.

وأكّدت المتحدّثة أنّ "على الجهات اللبنانية تحمّل مسؤولياتها وكسر الجمود السياسي لانتخاب رئيس جديد بسرعة"، مضيفة أنّ الشغور "يلقي بظلاله أولاً على الشعب اللبناني".