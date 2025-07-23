"الجيش يتآكل".. نتنياهو يريد إنهاء حرب غزة بعد اتفاق محتمل

كشفت هيئة البث العبرية (كان)، نقلًا عن مصادر أمنية، أن تآكل قوات الجيش الإسرائيلي في غزة أحد الأسباب وراء رغبة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس الأركان إيال زامير، في إنهاء الحرب بعد الاتفاق المحتمل.

وبحسب هذه المصادر: "أطلع رئيس الأركان رئيس الوزراء على وضع القوات على الأرض، وهو أمر لا يمكن تجاهله. نتنياهو يدرك أن هناك رغبة لدى الجمهور أيضًا في السعي لإنهاء الحرب".

وفي السياق، كشف وزراء إسرائيليون لهيئة البث أن فرص استئناف القتال بعد الاتفاق المحتمل ضئيلة للغاية، حسبما ذكرت قناة "كان".

وأضافوا أن فريق التفاوض الإسرائيلي، الموجود في قطر منذ أكثر من أسبوعين، حصل على تفويض لبحث إنهاء الحرب مع الوسطاء، لكن لا توجد اتفاقات بهذا الشأن حتى الآن.

وذكر وزراء تحدث معهم نتنياهو، أخيرًا، أنه يريد إنهاء الحرب ضمن وقف إطلاق النار. ومع ذلك، أكد للوزيرين سموتريتش وبن غفير أن إسرائيل ستعود للقتال بعد وقف إطلاق النار، إذا لم تتحقق أهداف الحرب.

لكن إسرائيل مقتنعة بأن أهداف الحرب، المتمثلة بانهيار قدرات حركة حماس العسكرية والحكومية، يمكن تحقيقها من خلال الاتفاق الذي يتم التفاوض عليه حاليًا.