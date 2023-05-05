حميدتي وسامح شكري يبحثان هاتفيًا الأزمة السودانية
بحث قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، اليوم الجمعة، الأزمة التي تمر بها البلاد مع وزير الخارجية المصري سامح شكري.
وقال "حميدتي" في منشور له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تلقيت اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية جمهورية مصر الشقيقة السيد سامح شكري، ناقشنا خلاله الوضع في بلادنا والموضوعات المتعلقة بالأزمة الراهنة".
وأضاف: "تطرقنا أيضاً إلى المبادرات المحلية والإقليمية والدولية الرامية لإيجاد حل شامل ووقف إطلاق النار".
وتابع: "أعرب السيد سامح شكري عن تضامن مصر الشقيقة، مع الشعب السوداني ودعم خياراته، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل المساعدات لتجاوز هذه الظروف".
وقُتل مئات الأشخاص وفرّ مئات الآلاف من منازلهم في السودان منذ أن بدأت المعارك بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع قبل ثلاثة أسابيع.
واتّفق الجانبان على عدد من الهدنات القصيرة، لكن لم يتمّ الالتزام بأي منها بالكامل، واستمرّت الضربات الجوية والاشتباكات المسلّحة، اليوم الجمعة، في الخرطوم لليوم الـ21 على التوالي.