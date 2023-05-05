حميدتي وسامح شكري يبحثان هاتفيًا الأزمة السودانية

بحث قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، اليوم الجمعة، الأزمة التي تمر بها البلاد مع وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وقال "حميدتي" في منشور له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تلقيت اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية جمهورية مصر الشقيقة السيد سامح شكري، ناقشنا خلاله الوضع في بلادنا والموضوعات المتعلقة بالأزمة الراهنة".