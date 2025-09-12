logo
العالم العربي

بعد أنباء عن صفقة تبادل سجناء.. فرنسا تطالب إيران بالإفراج "غير المشروط"

سجن إيفين في إيرانالمصدر: (أ ب)
إرم نيوز
إرم نيوز

قال وزير الخارجية الفرنسي المنتهية ولايته جان نويل بارو الجمعة، إن بلاده تطالب بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عن مواطنيها الثلاثة المحتجزين في إيران.

وأضاف لإذاعة "فرانس إنتر" أنه لن يعلق على تصريحات نظيره  الإيراني بشأن اتفاق محتمل لتبادل المواطنين، وفق "رويترز".

في وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس  عراقجي أنّ صفقة لتبادل فرنسيين مسجونين في إيران بامرأة إيرانية مسجونة في فرنسا يقترب من "مرحلته النهائية".

وقال عراقجي في مقابلة تلفزيونية: "يمكنني، الآن، القول إننا وصلنا إلى النقطة التي يقترب فيها (اتفاق) تبادل السجناء الفرنسيين في إيران من مرحلته النهائية"، من دون مزيد من التفاصيل.

ويشمل التبادل المقترح مهدية أصفندياري، وهي إيرانية أُوقفت، في فرنسا في فبراير/ شباط، بتهمة الترويج للإرهاب على شبكات التواصل الاجتماعي.

وطالبت إيران مرارا بإطلاق سراحها، بدعوى أنّها احتجزت ظلماً. 

وفي مايو/ أيار رفعت فرنسا دعوى ضد طهران أمام محكمة العدل الدولية بسبب احتجاز مواطنين فرنسيين هما سيسيل كولر وجاك باريس اللذان تعتبرهما باريس "رهينتي دولة".

وأُوقفت سيسيل كولر وجاك باريس، في 7 مايو/ أيار 2022، وهما متّهمان بالتجسس لصالح إسرائيل.

ووصفت عائلتاهما وضعهما الراهن بأنه يزداد يأساً.

