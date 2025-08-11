الإمارات تدخل 20 شاحنة تحمل 540 طناً من المواد الغذائية إلى قطاع غزة

نفذت دولة الإمارات، يوم الأحد، عملية الإنزال الجوي للمساعدات رقم 68 ضمن عملية "طيور الخير"، التابعة لعملية "الفارس الشهم 3"، بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة كل من ألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، وبلجيكا، وفرنسا.

ودخلت عبر المعابر البرية 20 شاحنة تحمل 540 طناً من المواد الغذائية الموجهة إلى سكان غزة، في إطار الجهود الإماراتية المتواصلة لتأمين الإمدادات الحيوية براً وجواً، بحسب بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية "وام".

وذكر البيان، أنه "بهذه العملية ارتفع إجمالي الإنزال الجوي الذي نفذته دولة الامارات إلى أكثر من 3908 أطنان من المساعدات المتنوعة، التي تشمل الغذاء والمستلزمات الضرورية، تأكيداً لالتزامها المتواصل بمساندة الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز صمودهم".

وأكد البيان أن "هذه الجهود تجسد الدور الريادي لدولة الإمارات في العمل الإغاثي الدولي، عبر توحيد الجهود مع شركائها الإقليميين والدوليين، وتكريس نهج العطاء الإنساني للتخفيف من معاناة المتضررين في مناطق الأزمات".