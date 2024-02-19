مطالبات بـ"تحقيق مستقل" إثر مقتل عشرة أشخاص في طرابلس

وكانت السلطات الأمنية في طرابلس أعلنت مباشرة تحقيقاتها في الحادثة، التي وصفتها وسائل إعلام ليبية بـ "المجزرة".

ونقلت وسائل الإعلام عن مدير أمن طرابلس خليل وهيبة أن حادثة قتل وقعت "لعشرة أشخاص تعود تبعية بعضهم إلى جهاز دعم الاستقرار، داخل منزل بالقرب من مسجد أبوشعالة على يد مجموعة مسلحة مجهولة الهوية".

وأشار موقع "بوابة الوسط" الليبي، نقلا عن مصادره، إلى أن عدد القتلى بلغ 11 شخصا، بينهم ثلاثة أشقاء على الأقل، واصفا الحادث بأنه يبدو "عملية تصفية".

وذكر أن المنطقة تقع في دائرة نفوذ ما يسمى بـ"جهاز دعم الاستقرار" الليبي، الذي يرأسه عبدالغني الككلي المعروف بـ"غنيوة"، لافتا إلى أن الجهاز نعى اثنين من عناصره كانا ضمن القتلى.