مطالبات بـ"تحقيق مستقل" إثر مقتل عشرة أشخاص في طرابلس
حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السلطات الليبية المعنية على "ضمان إجراء تحقيق مستقل وسريع وشامل" في حادثة قتل وقعت في منطقة أبو سليم بطرابلس في 17 فبراير شباط.
وعبرت البعثة، في منشورات على منصة "إكس"، عن إدانتها "حادثة القتل العنيفة" التي أودت بحياة ما لا يقل عن عشرة أشخاص، مشددة على ضرورة "العمل على منع أي أعمال قد تؤدي إلى التصعيد والمزيد من العنف".
وكانت السلطات الأمنية في طرابلس أعلنت مباشرة تحقيقاتها في الحادثة، التي وصفتها وسائل إعلام ليبية بـ "المجزرة".
ونقلت وسائل الإعلام عن مدير أمن طرابلس خليل وهيبة أن حادثة قتل وقعت "لعشرة أشخاص تعود تبعية بعضهم إلى جهاز دعم الاستقرار، داخل منزل بالقرب من مسجد أبوشعالة على يد مجموعة مسلحة مجهولة الهوية".
وأشار موقع "بوابة الوسط" الليبي، نقلا عن مصادره، إلى أن عدد القتلى بلغ 11 شخصا، بينهم ثلاثة أشقاء على الأقل، واصفا الحادث بأنه يبدو "عملية تصفية".
وذكر أن المنطقة تقع في دائرة نفوذ ما يسمى بـ"جهاز دعم الاستقرار" الليبي، الذي يرأسه عبدالغني الككلي المعروف بـ"غنيوة"، لافتا إلى أن الجهاز نعى اثنين من عناصره كانا ضمن القتلى.