الجيش الإسرائيلي: 137 شخصا لا يزالون مختطفين لدى حماس

وكان قد أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الإثنين، احتجاز حركة حماس جثث 15 شخصا من بين المختطفين بقطاع غزة.

وأكد المكتب مقتل ثلاثة من بين المختطفين في قطاع غزة؛ ما رفع عدد الجثث إلى 15.

وبحسب القائمة التي نشرها المكتب فإن القتلى هم 11 مدنيا وأربعة جنود أحدهم ضابط كبير، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتسبب القصف الإسرائيلي بحسب حركة حماس بمقتل عدد من المختطفين في قطاع غزة.