شهادات قاسية لعائلات اعتقل أبناؤها على حواجز إسرائيلية في غزة

لأول مرة منذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005، تشهد شوارع رئيسة في القطاع حواجز عسكرية تابعة للقوات الإسرائيلية، لا سيما شارعي صلاح الدين في شرق القطاع، وشارع الرشيد في غربه.

وشهدت هذه الحواجز العسكرية تمركزًا للدبابات والآليات العسكرية والجنود القناصة، إذ تم وضع غرف إسمنتية تحتوي على كاميرات متطورة تفحص هوية النازحين من شمال وادي غزة إلى جنوبه، مثلما شهدت هذه الحواجز اعتقال العشرات من النازحين دون معرفة أي أخبار عنهم.

تقول السيدة مريم الصعيدي، وهي نازحة من مخيم الشاطئ: "نزحنا بتاريخ 10 نوفمبر بسبب عمليات القصف المتواصل على المخيم، وسلكنا شارع صلاح الدين باتجاه وادي غزة، وعند الحاجز العسكري على الطريق، قام الجيش الإسرائيلي بإيقافنا وطلب منّا رفع بطاقاتنا الشخصية عاليًا، ونحن نرفع الرايات البيضاء.. كانت معي عائلتي، إخواني الاثنان وأولادهما، وفجأة طلب الجيش الإسرائيلي أولاد أخي الاثنين محمد ويوسف (20 و22) عامًا، واقتادوهما بعيدًا عن الشارع".