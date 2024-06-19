يونيسف: 14 ألف طفل قتيل و17 ألف "يتيم" في غزّة (فيديو إرم)

وتجدر الإشارة إلى أنّه تمّ تدمير أو إتلاف نحو 60% من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، فيما تعمل محطتان فقط من محطات تحلية المياه الـ 3.

وشدّد عمّار على أنّ "المساعدات الغذائية لا تدخل بشكلٍ كاف إلى المناطق الأكثر تأثراً وحاجةً، ما يضع الأطفال في القطاع أمام خطر مباشر، في ظلّ استمرار القصف الذي يحصد عدداً هائلاً من الأطفال يوميًّا".

انفجار مرتقب في عدد الوفيات

وحذّر عمار من أنّه "مع كلّ العوامل الموجودة حاليًّا، يمكن القول إنّ الأطفال في القطاع هم على جهاز الإنعاش، والأسوأ الذي نحذّر منه أنّنا سنشهد انفجاراً في عدد الوفيات التي يمكن تفاديها في القطاع في حال تغيّر الوضع الراهن بشكل عاجل، وتوقف إطلاق النار للعمل على إيصال المساعدات بالشكل اللازم".