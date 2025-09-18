ترامب: لا يمكن السماح باستمرار الجرائم في شيكاغو وسنرسل الحرس الوطني إلى هناك كما فعلنا في واشنطن

الجيش الإسرائيلي يستهدف مستودعات أسلحة جنوب لبنان (فيديو)
دخان يتصاعد إثر غارة إسرائيلية سابقة على جنوب لبنانالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، أنه هاجم مستودعات أسلحة لقوة الرضوان التابعة لميليشيا حزب الله، جنوب لبنان.

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "أغار جيش الدفاع على عدة مستودعات أسلحة تابعة لقوة الرضوان في حزب الله الإرهابي في منطقة جنوب لبنان".

ونوه، في حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إلى أنه "قبل الغارة تم اتخاذ خطوات لتقليص إمكانية إصابة المدنيين، شملت توجيه إنذارات واستخدام أنواع الذخيرة الدقيقة والاستطلاع الجوي وغيرها من المعلومات الاستخبارية".

وأوضح أدرعي أن "المستودعات المستهدفة زرعت في قلب السكان المدنيين بما يشكل دليلا آخر على استخدام حزب الله الإرهابي السكان دروعًا بشرية لأنشطته من داخل المنشآت المدنية".

وأشار إلى أن "وجود الوسائل القتالية المستهدفة شكّل انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، ومعرضًا سكان المنطقة للخطر، إذ سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل".

ولفت أدرعي إلى أن "حزب الله الإرهابي يواصل محاولاته لإعادة إعمار بنى تحتية إرهابية في جنوب لبنان، خاصة تلك التابعة لوحدة قوة الرضوان بهدف استهداف دولة إسرائيل".

وذكر أن "وحدة الرضوان في حزب الله الإرهابي خططت ودفعت على مدار سنوات بما يسمى خطة احتلال الجليل، حيث تم القضاء على قادة الوحدة خلال شهر أيلول في بيروت خلال عملية سهام الشمال، ومنذ ذلك الحين تحاول الوحدة إعادة إعمار قدراتها".

وأكد أن "قوات جيش الدفاع تعمل على مدار العامين الماضيين ضد محاولات الوحدة إعمار قدراتها من جديد".

