بعد كاتس.. نتنياهو ووزراء إسرائيليون بين ضحايا القراصنة الأتراك

أضحت هواتف المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزراء وقادة أجهزة الأمن، هدفًا للقراصنة الأتراك، بعد اختراق هاتف وزير الدفاع يسرائيل كاتس الخميس.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الجمعة، أن مجموعة قراصنة تركية نجحت في اختراق هواتف 11 وزيرًا في حكومة بنيامين نتنياهو، ونشرت أرقامهم الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس".

وشملت قائمة الهواتف المخترقة هاتف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس البرلمان الإسرائيلي أمير أوحانا، إلى جانب وزير الدفاع السابق يوآف غالنت، ووزراء آخرين بينهم، ياريف ليفين، إيلي كوهين، دودي أمسالم، يوآف كيش، ميري ريغيف، ميكي زوهار، آفي ديختر، ونير بركات.

وللتقليل من حجم الكارثة، أشارت دوائر معنية في تل أبيب إلى أن رقم هاتف نتنياهو المنشور قد يكون غير محدث.

وتأتي هذه الهجمات بعد اختراق سابق لهاتف وزير الدفاع يسرائيل كاتس الخميس، الذي أجرى مكالمة فيديو قصيرة مع أحد المخترقين، كما تلقى رسائل تهديد وشتائم من القراصنة، ما اضطره لإغلاق الهاتف فورًا.

وأقر مسؤولون أمنيون إسرائيليون بتزايد محاولات اختراق هواتف المسؤولين منذ المواجهة المسلحة مع إيران في يونيو/ حزيران الماضي.

وأكدوا أن عمليات القراصنة الأتراك تأتي في سياق توتر العلاقات بين إسرائيل وتركيا، خاصة بعد تصريحات كاتس ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أغسطس/ آب 2023، التي اتهم فيها أنقرة بـ"تحويل البلاد إلى ديكتاتورية ودعم حركة حماس".