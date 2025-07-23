وزير الإعلام السوري: سنوقع 44 اتفاقية مع السعودية بقيمة 6 مليارات دولار

logo
العالم العربي

اشتباكات بين محتجين من "الحريديم" والشرطة الإسرائيلية في القدس (فيديو)

اشتباكات بين محتجين من "الحريديم" والشرطة الإسرائيلية في القدس (فيديو)
جانب من مظاهرات الحريديم في القدسالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
23 يوليو 2025، 4:34 م

اشتبك يهود متشددون "حريديم" مع الشرطة الإسرائيلية خلال احتجاجات نظموها اعتراضا على "قانون التجنيد" المثير للجدل.

وقاد طلبة يهود من "فصيل القدس" في المدينة ذاتها احتجاجات، حيث وثقت مقاطع فيديو دوس رجال الشرطة على رؤوس المتظاهرين.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرنوت" تم إغلاق مدخل المدينة، فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة بين الحريديم ورجال الشرطة.

وأفادت الصحيفة العبرية أن الاشتباكات بدأت عندما هاجم المتظاهرون الشرطة بعنف وألقوا الزجاجات عليهم. كما أكدت التقارير بأن الشرطة لا تزال تعمل على استعادة النظام.

أخبار ذات علاقة

تسللت سرا إلى الكنيست.. سارة نتنياهو تتدخل بأزمة الحريديم

تسللت سرا إلى الكنيست.. سارة نتنياهو تتدخل بأزمة الحريديم

وأغلق المحتجون المتشددون طريقا خلال مظاهرتهم ومنعوا مرور المركبات، بينما رددوا ضد قانون التجديد بهتافات "نازيون" و"إرهابيون".

وأعلن ضابط شرطة أن المظاهرة غير قانونية قبل أن تبدأ قوات الشرطة بتفريقها. وانتشرت عناصر الشرطة الإسرائيلية في الموقع، وقامت بتحويل حركة المرور إلى طرق بديلة أثناء سحب المركبات.

وأمس الثلاثاء، أعلنت جماعة "فصيل القدس" عن إطلاق احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء إسرائيل، اعتراضاً على اعتقال 3 من الشبان الحريديم المتهربين من الخدمة العسكرية.

أخبار ذات علاقة

فشل تجنيد الحريديم يُربك خطة الجيش الإسرائيلي لتمديد خدمة الاحتياط

فشل تجنيد الحريديم يُربك خطة الجيش الإسرائيلي لتمديد خدمة الاحتياط

وتتصاعد التوترات بين الحريديم والحكومة الإسرائيلية على خلفية "قانون التجنيد"، وبحسب وسائل إعلام عبرية، تتضاءل فرص تمرير قانون التجنيد الإجباري في الكنيست الحالي أو تجاوزه عقبة المحكمة العليا، ما يهدد بمزيد من التوتر داخل الائتلاف الحكومي.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC