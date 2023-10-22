غضب متصاعد ضد السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية

يتصاعد الغضب الشعبي في الضفة الغربية ضد السلطة الفلسطينية على وقع الأحداث في قطاع غزة، مع خروج تظاهرات تضامنية خلال الأيام الماضية، مطالبة برحيل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وقمع قوات الأمن الفلسطينية لها.

وتراجعت مكانة السلطة الفلسطينية التي انبثقت عن اتفاقات أوسلو العام 1993 والتي كان من المفترض أن تعمل على قيام دولة فلسطينية، الأمر الذي وصل إلى طريق مسدود منذ أكثر من عشرة أعوام.

وبعد مرور ثلاثين عامًا على اتفاقات أوسلو، توسع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، حيث ينفذ الجيش الإسرائيلي بانتظام مداهمات دامية، وتتكرر المواجهات بين الفلسطينيين والمستوطنين، فيما تتمسك السلطة الفلسطينية بحل تفاوضي.

ومع اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، إثر هجوم مباغت وغير مسبوق في تاريخ الدولة العبرية نفذته حماس، لم تتخذ السلطة الفلسطينية وعباس موقفًا حازمًا وواضحًا على عكس الكثير من الفلسطينيين من المؤيدين وغير المؤيدين لحماس، مما اعتبروه "هزيمة مذلة" ألحقت بإسرائيل.

ونشرت وكالة أنباء "وفا" الرسمية الفلسطينية، الأسبوع الماضي، تصريحًا لعباس أثار انتقادات، وقال فيه إن سياسات وأفعال حماس "لا تمثل الشعب الفلسطيني"، قبل أن يتم حذف هذه التصريحات.

وكان عباس أدان قتل المدنيين من الطرفين، قبل لقائه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في عمان الأسبوع الماضي.