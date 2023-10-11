الغارات الإسرائيلية تقتل 11 موظفًا أمميًا في قطاع غزة

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن 11 من موظفيها العاملين مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، قُتلوا في الغارات الجوية المستمرة على قطاع غزة منذ يوم السبت، وذلك بحسب ما نشرته على منصة إكس (تويتر سابقًا) للتواصل الاجتماعي.

وتأسست الأونروا، العام 1949، عقب أول حرب بين العرب وإسرائيل، وهي تقدم خدمات عامة، مثل: التعليم، والرعاية الصحية الأولية، والمساعدات الإنسانية، في غزة، والضفة الغربية، والأردن وسوريا، ولبنان.