الجيش الإسرائيلي يكثف قصف مواقع لحزب الله جنوب لبنان

كثف الجيش الإسرائيلي اليوم، قصفه لمواقع عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، فيما ردت ميليشيات حزب الله بقصف موقع حانيتا العسكري.

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، من خلال غارات جوية، بنية تحتية ومواقع عسكرية لميليشيا حزب الله في راميا، فيما أغارت مسيرة إسرائيلية على أطراف بلدة علما الشعب من جهة الناقورة، ونفذت القوات الإسرائيلية سلسلة غارات استهدفت عددا من البلدات الحدودية في القطاع الغربي.

وبحسب مصادر محلية في جنوب لبنان، فإن الغارات الإسرائيلية طالت أطرافا من بلدة عيتا الشعب، ما ألحق أضرارا مادية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن "مقاتلات حربية إسرائيلية، نفذت صباح اليوم الأحد، عدة غارات جوية على بلدة عيتا الشعب، وألقت عددا من الصواريخ من نوع جو- أرض على المنطقة المستهدفة".