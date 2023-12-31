الجيش الإسرائيلي يكثف قصف مواقع لحزب الله جنوب لبنان
كثف الجيش الإسرائيلي اليوم، قصفه لمواقع عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، فيما ردت ميليشيات حزب الله بقصف موقع حانيتا العسكري.
واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، من خلال غارات جوية، بنية تحتية ومواقع عسكرية لميليشيا حزب الله في راميا، فيما أغارت مسيرة إسرائيلية على أطراف بلدة علما الشعب من جهة الناقورة، ونفذت القوات الإسرائيلية سلسلة غارات استهدفت عددا من البلدات الحدودية في القطاع الغربي.
وبحسب مصادر محلية في جنوب لبنان، فإن الغارات الإسرائيلية طالت أطرافا من بلدة عيتا الشعب، ما ألحق أضرارا مادية.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن "مقاتلات حربية إسرائيلية، نفذت صباح اليوم الأحد، عدة غارات جوية على بلدة عيتا الشعب، وألقت عددا من الصواريخ من نوع جو- أرض على المنطقة المستهدفة".
في غضون ذلك، أعلنت ميليشيا حزب الله بأنها استهدفت موقع حانيتا وإصابته بشكل مباشرة.
ورغم أن قوات "اليونيفيل" تسير دوريات بين الحين والآخر في المنطقة الجنوبية، استمر الجيش الإسرائيلي طيلة الليل وحتى صباح الأحد بإطلاق القنابل المضيئة فوق قرى قضاء صور والساحل البحري وقرى القطاعين الغربي والأوسط.
وذكرت مصادر محلية، أن حركة النزوح ازدادت بين السكان المحليين في الأيام الأخيرة، وذلك إثر اشتداد حدة القصف الإسرائيلي الذي استهداف المدنيين والمنازل المأهولة، وحال دون قدرة المزارعين على العمل في أراضيهم الزراعية.