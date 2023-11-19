الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على نفق طوله 55 مترًا تحت مستشفى الشفاء

أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأنه عثر على نفق طوله 55 مترًا، يستخدم بحسب قوله "من أجل الإرهاب"، تحت مستشفى الشفاء في قطاع غزة، الذي يقوم بتفتيشه منذ يوم الأربعاء الماضي بحثًا عن مركز قيادة لحركة حماس.

وأوضح الجيش أن النفق يقع على عمق عشرة أمتار، علمًا أن عشرات المرضى لا يزالون موجودين في مجمع الشفاء، الأكبر في القطاع، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وأضاف، في بيان، أن "درجًا شديد الانحدار يؤدي إلى مدخل النفق" المزود بوسائل دفاع عدة، بينها باب مصفح.

وتابع: "هذا النوع من الأبواب يستخدمه إرهابيو منظمة حماس لمنع القوات الإسرائيلية من دخول مراكز القيادة".