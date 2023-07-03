رئيس الوزراء العراقي يطعن بـ12 مادة في الموازنة أمام المحكمة الاتحادية

تقدّم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بطعن أمام المحكمة الاتحادية بشأن 12 مادة من مواد في قانون الموازنة، مطالباً المحكمة باصدار "أمر ولائي" بإيقاف تنفيذها لحين حسم الدعوى، والحكم بعدم دستوريتها وإبطالها، حسب ما أظهرت وثيقة نشرها أحد مستشاري السوداني.

لكن مصدراً حكومياً نفى، اليوم الإثنين، طعن السوداني بمواد قانون الموازنة العامة، وقال: "لا صحة لطعن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمواد قانون الموازنة العامة"، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية، دون أن تورد أي تفاصيل إضافية.

وثيقة الدعوى الموجهة إلى مجلس النواب العراقي بتاريخ 26/6/2023، والتي نشرها وكيل السوداني ومستشاره القانوني قاسم سحيب الشريفي، اليوم الإثنين، تضمنت المواد التي طعن بها السوداني، وهي: المادة (2/ أولاً/8/ج6)، وعبارة (بناء على طلبه) المذكورة في المادة (16 ثانياً)، والمادة (20/ سادساً)، والمادة (28/ رابعاً/ أ، ب)، والمادة (57/أولاً/ج)، والمادة (62/ رابعاً)، والمادة (63/ ثالثاً)، والمادة (65/ ثانياً)، والمادة (70/ ثانياً)، والمادة (71)، والمادة (72)، والمادة (75).