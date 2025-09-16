الإمارات تجدد تضامنها الكامل مع قطر وتدين العدوان الإسرائيلي

جددت الإمارات تضامنها الكامل مع قطر، وأدانت بشدة الاعتداء الإسرائيلي "السافر والجبان" الذي استهدف دولة قطر، واصفة إياه بأنه انتهاك صارخ لسيادة دولة عربية خليجية وعضو في الأمم المتحدة، وتصعيد خطير يهدد السلام والاستقرار الإقليميين.

وقال جمال جامع المشرخ، المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، إن هذا الهجوم يمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً جسيماً للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

جاء ذلك خلال النقاش العاجل الذي عقده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بناءً على طلب منظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجدد المشرخ تضامن الإمارات الكامل مع دولة قطر ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها.

كما أكد أن أمن واستقرار قطر جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، وأي اعتداء على دولة خليجية يمثل اعتداء على منظومة الأمن الخليجي المشترك، مشددا على أن استمرار هذا النهج الاستفزازي والعدواني يقوض فرص تحقيق الاستقرار، ويدفع المنطقة نحو مسارات بالغة الخطورة.

وفي ختام البيان، شدد السفير المشرخ على أن المنطقة لا تحتمل مزيداً من التصعيد وعدم الاستقرار الناتج عن الخطاب التحريضي وخطاب الكراهية، مؤكداً أهمية التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.