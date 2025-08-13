الجيش الإسرائيلي يقر "الخطوط العريضة" لاحتلال غزة

أقر رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، "الخطوط العريضة" لخطة عمل الجيش لاحتلال كامل غزة بعد جلسة أمنية خاصة بذلك، وفق عدة وسائل إعلام عبرية.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن النقاش عُقد بمشاركة هيئة الأركان العامة، وممثلين عن جهاز الشاباك، وقطاعات أخرى.

وبحسب الإعلام العبري، تطرقت الجلسة لمراجعة أداء الجيش منذ اندلاع الحرب، بما في ذلك الهجوم الأخير على حي الزيتون وسط غزة.

وطرحت خلال الجلسة، فكرة مركزية للخطوات الإضافية في القطاع، وتمت الموافقة عليها، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

ويأتى هذا التطور بعد مطالبة رئيس الوزراء بتسريع وتيرة الاستعدادات، وبالفعل بعد أسبوع من قرار مجلس الوزراء باحتلال باقي القطاع، تم تمرير الخطة الرئيسية.

وأكد زامير على أهمية رفع كفاءة القوات وجاهزيتها لتعبئة الاحتياطي، مع إنعاشها وتوفير مساحة للتحرك للمهام التالية".

ووفقًا للخطة، اعتمد مجلس الوزراء بأغلبية الأصوات المبادئ الخمسة لإنهاء الحرب: نزع سلاح حماس، وإعادة جميع الأسرى، الأحياء منهم والأموات، ونزع سلاح قطاع غزة، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة، ووجود حكومة مدنية بديلة غير تابعة لحماس أو السلطة الفلسطينية.

