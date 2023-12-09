انسحاب غانتس.. هل يكون آخر مسمار في نعش حكومة نتنياهو؟
تسود تقديرات في الأوساط السياسية الإسرائيلية الرسمية، ولا سيما بين أعضاء المجلس الوزاري المصغر، بأن العمليات العسكرية في غزة ستبلغ ذروتها أو تصل إلى نهايتها في كانون الثاني/يناير 2024، وسيعقبها انتخابات عامة في إسرائيل، حسبما أفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية.
وعلَّلت الصحيفة ذلك بقولها"هناك شرط وضعها وزير الدفاع السابق بيني غانتس، زعيم كتلة معسكر الدولة، حين قرر الانضمام للحكومة كوزير بلا حقيبة هو ونواب من حزبه بعد اندلاع الحرب، وهذا الشرط نصَّ على من سينسحب من الائتلاف عقب الحرب، فيما أكد مقربون منه للصحيفة أن لحظة الانسحاب أصبحت قاب قوسين أو أدنى".
وأردفت أن "استقالة غانتس وقتها لن تؤدي بشكل مباشر إلى انتخابات إسرائيلية؛ إذ يحظى رئيس الوزراء بنيامين نِتَنياهو دون غانتس ونوابه بـ 64 نائبًا ائتلافيًا، كما يضمن هذا الائتلاف 4 نواب ينتمون لحزب أمل جديد بزعامة جِدعون ساعَر، وهو شريك غانتس في كتلة معسكر الدولة، الذي لا يريد أن ينسحب من الائتلاف عقب الحرب؛ ما يعني أن الأقرب للخروج، حال حدث ذلك، هو غانتس ومعه شريكه المؤسس غادي آيزنكوت".
وتابعت أن "نواب أمل جديد لا يرون وجود أفق قريب لنهاية للمعركة، ووصفتهم بأنهم شبكة الأمان لنتنياهو، لكن مفاتيح الانتخابات بيد شخصين، هما غانتس الذي سيحرك المسيرة، ونتنياهو الذي سيقرر الوقت والمكان"، موضحة أن "تطورين أساسيين قد يقودا إلى انتخابات جديدة، الأول هو استقالة غانتس في يناير 2024، والذهاب إلى انتخابات في أبريل أو مايو، أو التصويت على الموازنة العامة في مارس والذهاب إلى انتخابات الصيف المقبل".
ونوهت بأن "كلا من التطورين يعد لغمًا في طريق نتنياهو، الذي يحرص على بقاء الائتلاف مع الأحزاب الحريدية، ومع وزير المالية بِتسِلئِيل سِموتْرِيتش الذي يجد صعوبة في تجاوز نسبة الحسم في استطلاعات الرأي، وهي النسبة التي تمكنه دخول الكنيست المقبلة، إضافة إلى وزير الأمن القومي".
وأفادت الصحيفة بأن "هذا الوضع قد يدفع نتنياهو إلى اتخاذ قرار سريع بتقديم موعد الانتخابات التمهيدية على رئاسة الليكود ومن ثم الإعلان عن انتخابات عامة؛ لتفويت الفرصة على منافسيه الذين لم يستعدوا بعد، ومنهم رئيس الموساد السابق، يوسي كوهين، وأن رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت ينتظر بدوره الفرصة، لكنه لا يشكل خطرًا على نتنياهو؛ بعد أن تفرقت أصوات ناخبيه على غانتس ويائير لابيد".
ورأت أن "سيناريو الفزع الخاص بنتنياهو هو أن تجري انتخابات في وقت يعود فيه مئات الآلاف من جنود الاحتياط ويطالبونه بالاستقالة، وبالتحديد لو لم يتحقق هدف الحرب بالشكل الذي توقعوه، بعد أن أرادوا الحسم ضد حماس وتبديد الخطر القادم من حزب الله، وأن يستبق نتنياهو هذا السيناريو وأن يعلن عن انتخابات في أجواء أكثر راحة قدر الإمكان، مثل أن ينجح في تحقيق أهداف الحرب".
وأشارت إلى أن "ساعة الرمال التي وضعتها واشنطن، بفعل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2024، والانتقادات التي يتعرض لها الحزب الديمقراطي من جانب اليسار، وكل ذلك سيقود إسرائيل هي الأخرى إلى معركة انتخابية".
وختمت"يسرائيل هايوم"، تقريرها بالقول إنه "في يناير المقبل سيبدأ الرئيس الأمريكي حملته الانتخابية في وقت لا يريد فيه أن يرى دخان القنابل الإسرائيلية في خلفية المشهد، بينما قد يدخل نتنياهو انتخابات في فصل الربيع المقبل أمام الشعب الإسرائيلي الذي يطالبه بتحقيق النصر".
المصدر: صحيفة "يسرائيل هايوم"