انسحاب غانتس.. هل يكون آخر مسمار في نعش حكومة نتنياهو؟

تسود تقديرات في الأوساط السياسية الإسرائيلية الرسمية، ولا سيما بين أعضاء المجلس الوزاري المصغر، بأن العمليات العسكرية في غزة ستبلغ ذروتها أو تصل إلى نهايتها في كانون الثاني/يناير 2024، وسيعقبها انتخابات عامة في إسرائيل، حسبما أفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية.

وعلَّلت الصحيفة ذلك بقولها"هناك شرط وضعها وزير الدفاع السابق بيني غانتس، زعيم كتلة معسكر الدولة، حين قرر الانضمام للحكومة كوزير بلا حقيبة هو ونواب من حزبه بعد اندلاع الحرب، وهذا الشرط نصَّ على من سينسحب من الائتلاف عقب الحرب، فيما أكد مقربون منه للصحيفة أن لحظة الانسحاب أصبحت قاب قوسين أو أدنى".

وأردفت أن "استقالة غانتس وقتها لن تؤدي بشكل مباشر إلى انتخابات إسرائيلية؛ إذ يحظى رئيس الوزراء بنيامين نِتَنياهو دون غانتس ونوابه بـ 64 نائبًا ائتلافيًا، كما يضمن هذا الائتلاف 4 نواب ينتمون لحزب أمل جديد بزعامة جِدعون ساعَر، وهو شريك غانتس في كتلة معسكر الدولة، الذي لا يريد أن ينسحب من الائتلاف عقب الحرب؛ ما يعني أن الأقرب للخروج، حال حدث ذلك، هو غانتس ومعه شريكه المؤسس غادي آيزنكوت".

وتابعت أن "نواب أمل جديد لا يرون وجود أفق قريب لنهاية للمعركة، ووصفتهم بأنهم شبكة الأمان لنتنياهو، لكن مفاتيح الانتخابات بيد شخصين، هما غانتس الذي سيحرك المسيرة، ونتنياهو الذي سيقرر الوقت والمكان"، موضحة أن "تطورين أساسيين قد يقودا إلى انتخابات جديدة، الأول هو استقالة غانتس في يناير 2024، والذهاب إلى انتخابات في أبريل أو مايو، أو التصويت على الموازنة العامة في مارس والذهاب إلى انتخابات الصيف المقبل".

ونوهت بأن "كلا من التطورين يعد لغمًا في طريق نتنياهو، الذي يحرص على بقاء الائتلاف مع الأحزاب الحريدية، ومع وزير المالية بِتسِلئِيل سِموتْرِيتش الذي يجد صعوبة في تجاوز نسبة الحسم في استطلاعات الرأي، وهي النسبة التي تمكنه دخول الكنيست المقبلة، إضافة إلى وزير الأمن القومي".