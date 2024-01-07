تقرير: قلق أمريكي من رغبة إسرائيل بتوسيع الحرب إلى لبنان

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن حديث إسرائيل عن توسيع رقعة الحرب القائمة في غزة إلى لبنان يثير قلقًا أمريكيًّا.

وأضافت الصحيفة أن تقييمًا استخباراتيًّا أمريكيًّا أفاد بأنه سيكون من الصعب على إسرائيل النجاح في حرب ضد حزب الله في خضم خوضها حربًا على حماس في قطاع غزة.

ووفق الصحيفة، فإنه في ظل هذا الوضع، يوفد الرئيس الأمريكي جو بايدن كبار مساعديه إلى الشرق الأوسط لتحقيق هدف حاسم، وهو منع اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله.