مقتل 23 مدنيًّا في غارة جوية للجيش السوداني على الخرطوم

قُتل 23 مدنيًّا وأُصيب آخرون الأحد، جراء قصف جوي بالطيران الحربي التابع للجيش السوداني على منطقة مايو جنوب العاصمة الخرطوم.

وأكدت ما تسمى "غرفة طوارئ جنوب الحزام" في منطقة "مايو"، في بيان لها عبر "فيسبوك"، مقتل 23 مدنيًّا إثر قصف جوي لسوق "قورو" الواقع في المنطقة.

وقالت الغرفة إن "الحالات ما زالت تتوافد إلى مستشفى بشائر الحكومي"، في حين أطلقت نداءً عاجلًا لجميع الكوادر الطبية الموجودة والمسعفين والمتبرعين بالدم للحضور للمستشفى.

وأشارت إلى أن "الطيران الحربي قصف منطقة سوق قورو صباح الأحد؛ ما أدى إلى توافد حالات الوفيات والإصابات لمستشفى بشائر بالمنطقة".

وجدد قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان، السبت، حديثه حول قبوله بعملية سلام مشروطة، في ظل استمرار الصراع مع قوات "الدعم السريع"، منذ 15 أبريل/نيسان.