"شعرنا أننا في مدينة أشباح" وأن "الموت قريب".. شهادات من غزة

"شعرنا أننا في مدينة أشباح وكأننا الناجون الوحيدون"، هكذا يصف أحد أهالي غزة أول انطباع له وهو يرى حي الرمال مدمرًا، بعد ليلة أمضاها في مدخل المبنى الذي يسكن فيه، مع عائلته وعدد من الجيران، للاحتماء من القصف الإسرائيلي.

عندما خرج مازن محمد مع عائلته صباحًا، وهو أب لثلاثة أطفال، لم يصدقوا ما رأوه: مبانٍ مدمرة، وركام في شوارع خالية في غزة، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس"

يتساءل: هل هذا حقيقي؟