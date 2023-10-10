"شعرنا أننا في مدينة أشباح" وأن "الموت قريب".. شهادات من غزة
"شعرنا أننا في مدينة أشباح وكأننا الناجون الوحيدون"، هكذا يصف أحد أهالي غزة أول انطباع له وهو يرى حي الرمال مدمرًا، بعد ليلة أمضاها في مدخل المبنى الذي يسكن فيه، مع عائلته وعدد من الجيران، للاحتماء من القصف الإسرائيلي.
عندما خرج مازن محمد مع عائلته صباحًا، وهو أب لثلاثة أطفال، لم يصدقوا ما رأوه: مبانٍ مدمرة، وركام في شوارع خالية في غزة، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس"
يتساءل: هل هذا حقيقي؟
وتقطن العائلة غرب غزة في حي الرمال الذي تعرّض لمئات الغارات الجوية الإسرائيلية، الليلة الماضية. ويقول محمد: "لم نستطع المغادرة أو البقاء في الشقة لأنها في الطابق العاشر، وقد تحطم زجاج النوافذ وتناثرت الشظايا".
ويقول سكان للوكالة إن الغارات ترافقت خلال الليلة الساخنة مع قصف متواصل من زوارق بحرية، وسط انقطاع كامل للتيار الكهربائي، وخطوط الإنترنت، والمياه.
مع الصباح، خرجت مئات العائلات إلى الشوارع، وكان كثيرون يحملون حقائب وأكياسًا وضعوا فيها ملابس وأغراضًا شخصية، وكان معظمهم يقطعون المسافات مشيًا بسبب ندرة سيارات الأجرة. بينما استقل آخرون سياراتهم التي سلمت من القصف، وقد وضعوا على أسطحها "فرشات" إسفنجية يمكن استخدامها للنوم حيث يجدون مكانًا لاستقبالهم.
ويقول مازن محمد الذي كان يقود سيارة "صُدمت عندما شاهدت أحياءً كاملة مدمرة والركام يغلق العديد من الشوارع الرئيسة"، ما اضطره لأخذ شوارع التفافية للوصول إلى وجهته في حي النصر وسط مدينة غزة حيث ستقيم العائلة لدى أصدقاء موقتًا.
هاجس الموت
كثيرون في غزة يعيشون هاجس الموت.
خارج مستشفى الشفاء وهو الرئيس في غرب غزة، الذي خلّفت الغارات دمارًا واسعًا في محيطه، يجهش رجال بالبكاء بعد أن نقلوا أحباء أو أصدقاء لهم إلى المستشفى وما لبثوا أن فارقوا الحياة.
وتقول مي يوسف (34 عامًا): "أشعر أنني قريبة من الموت، إن لم أكن أنا، فموت آخرين يعنيني أمرهم".
وتنقل "فرانس برس" عن "مي" وهي أم لطفلين: "أشعر أنني لم أعد إنسانة، وأنني عاجزة، لم أستطع تهدئة أطفالي، ابنتي الصغيرة أصابتها حمّى من شدة الخوف، ووجدنا صعوبة كبيرة لإيجاد صيدلية لشراء مسكّن وخافض للحرارة".
أغلقت أيضًا جميع المحال التجارية، باستثناء عدد قليل منها التزم أصحابها بفتحها لساعات قليلة لإعطاء المواطنين فرصة لشراء مواد تموينية.
وتبدو المخابز الأماكن الوحيدة التي يخاطر سكان بالتواجد أمامها، ويقف العشرات في طوابير لشراء الخبز.
في أحد الأفران، يطلب رجل 5 ربطات من الخبز، إلا أن العامل يخبره بأنه لا يحق له أكثر من ربطتين لتلبية حاجات الجميع.
صوت صافرات سيارات الإسعاف، وسيارات الدفاع المدني يتواصل، ليلاً نهارًا، في جميع مناطق القطاع. وتقول وزارة الصحة في غزة إن 15 سيارة إسعاف تعرضت للاستهداف.
كثيرون من سكان قطاع غزة يرغبون بمغادرة القطاع المحاصر، والذي في ظل إغلاق كل المعابر منه إلى إسرائيل، لا يربطه بالخارج إلا معبر رفح مع مصر الذي تعرّض للقصف 3 مرات منذ بدء التصعيد.
ويقول عدد من الغزاويين إنهم دفعوا مئات الدولارات لتسجيل أسمائهم عبر شركة "يا هلا " التي تنظم رحلات الخروج عبر رفح، والمعبر مفتوح إجمالاً فقط للحالات الإنسانية ومقابل أذونات.
ونقلت الوكالة عن أحد العاملين في الشركة أن "الإقبال شديد، والحجز مكتمل لأسبوع كامل على الأقل".
ودفع القلق أبو أحمد الشنطي (47 عامًا) للتوجه إلى حي الرمال لتفقّد محله لبيع الملابس. ويقول: "لم أتمكّن من العبور بسيارتي إلى الشارع الذي يوجد فيه محلي، ومشيت حتى المكان لأرى محلي مدمرًا ومحال كثيرة مدمرة قربه، وقد سُوّيت بالأرض".
ويتابع: "إسرائيل تقصد تدمير كلّ شيء في غزة وإبادتها".