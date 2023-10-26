صور جوية تظهر مناطق في غزة قبل القصف الإسرائيلي وبعده

أظهرت صور أقمار صناعية، نشرتها شركة ماكسار تكنولوجيز، آثار قصف إسرائيل لعدد من المناطق الحيوية، قبل حرب غزة وبعدها.

وتظهر الصور حجم الأضرار الكبيرة التي خلفها القصف الإسرائيلي على أحياء عدة، شمال قطاع غزة، مثل بيت حانون، وحي الكرامة.