صور جوية تظهر مناطق في غزة قبل القصف الإسرائيلي وبعده
أظهرت صور أقمار صناعية، نشرتها شركة ماكسار تكنولوجيز، آثار قصف إسرائيل لعدد من المناطق الحيوية، قبل حرب غزة وبعدها.
وتظهر الصور حجم الأضرار الكبيرة التي خلفها القصف الإسرائيلي على أحياء عدة، شمال قطاع غزة، مثل بيت حانون، وحي الكرامة.
ومنذ السبت السابع من الشهر الحالي، تشهد غزة، قصفًا جويًّا مكثفًا، أوقع 6546 قتيلًا، بعدما قامت حركة حماس، بتنفيذ هجوم على مستوطنات غزة سمَّته عملية "طوفان الأقصى".
وبدأ الجيش الإسرائيلي، تنفيذ عملية اقتحام بري في شمال قطاع غزة، ليلة الخميس، بغرض مهاجمة أهداف لحركة حماس وتعزيز الوضع الدفاعي.
وتعد العملية الأوسع التي تُنفذ حتى الآن في الأسبوعين الماضيين داخل القطاع.