لبنان.. هل ينجح نواب المعارضة في ملء الفراغ الرئاسي؟

يسعى نواب لبنانيون معارضون لملء الفراغ الرئاسي في بلادهم بأسرع وقت، محذرين من المخاطر التي يمر بها لبنان، على خلفية أحداث غزة وتهديدات بدخول البلاد في أتون الحرب.

ويستمر الفراغ الرئاسي في لبنان منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في الـ31 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر لعام 2022، وفشل مجلس النواب في انتخاب رئيس جديد للبلاد، وفي ظل غياب أي كتلة برلمانية تملك أغلبية كافية لاختيار رئيس.

وتضع اللجنة المنبثقة من كتل "تحالف التغيير"، و"التجدد"، و"الكتائب"، و"الجمهورية القوية"، بالإضافة إلى النائب اللبناني بلال الحشيمي خطوطاً لمبادرة تهدف إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وسطي يكون قادراً على حماية لبنان وإعادة الانتظام إلى عمل المؤسسات الدستورية.. فهل ستؤدي مبادرة النواب الـ31 إلى حل داخلي يقود إلى "لبننة " الاستحقاق الرئاسي؟

وأكد النائب المستقل بلال الحشيمي أن "الوضع لم يعد يحتمل المراوحة في الفراغ، وأن انتخاب رئيس بات حاجة ملحّة".

وفي تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، قال الحشيمي: "نقوم كقوى معارضة باجتماعات مستمرة، ونحن بصدد وضع نقاط وخطة طريق نمضي بها في محاولة للتقدم بالمسار الرئاسي وإبعاد شبح الحرب عن لبنان الذي بات يهدده أكثر فأكثر".