لبنان.. هل ينجح نواب المعارضة في ملء الفراغ الرئاسي؟
يسعى نواب لبنانيون معارضون لملء الفراغ الرئاسي في بلادهم بأسرع وقت، محذرين من المخاطر التي يمر بها لبنان، على خلفية أحداث غزة وتهديدات بدخول البلاد في أتون الحرب.
ويستمر الفراغ الرئاسي في لبنان منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في الـ31 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر لعام 2022، وفشل مجلس النواب في انتخاب رئيس جديد للبلاد، وفي ظل غياب أي كتلة برلمانية تملك أغلبية كافية لاختيار رئيس.
وتضع اللجنة المنبثقة من كتل "تحالف التغيير"، و"التجدد"، و"الكتائب"، و"الجمهورية القوية"، بالإضافة إلى النائب اللبناني بلال الحشيمي خطوطاً لمبادرة تهدف إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وسطي يكون قادراً على حماية لبنان وإعادة الانتظام إلى عمل المؤسسات الدستورية.. فهل ستؤدي مبادرة النواب الـ31 إلى حل داخلي يقود إلى "لبننة " الاستحقاق الرئاسي؟
وأكد النائب المستقل بلال الحشيمي أن "الوضع لم يعد يحتمل المراوحة في الفراغ، وأن انتخاب رئيس بات حاجة ملحّة".
وفي تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، قال الحشيمي: "نقوم كقوى معارضة باجتماعات مستمرة، ونحن بصدد وضع نقاط وخطة طريق نمضي بها في محاولة للتقدم بالمسار الرئاسي وإبعاد شبح الحرب عن لبنان الذي بات يهدده أكثر فأكثر".
وردا على سؤال حول إمكانية الوصول إلى تقاطع مع الثنائي الشيعي والاتفاق على اسم الرئيس، أوضح الحشيمي أن "المعارضة مدت يدها للثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل ) وتراجعت عن مرشحها ميشال معوض، ورشحت جهاد أزعور بالتوافق مع التيار الوطني الحر".
وأضاف: "رغم محاولات تقريب وجهات النظر، لم نجد سبيلا للوصول إلى نتيجة مع الطرف الآخر الذي بقي مصرّا على مرشحه".
وتابع: "نحن كفريق معارضة نرى أن دعوة الرئيس بري إلى الحوار للتوافق على اسم رئيس لن تأتي بنتيجة، وندعوه إلى فتح المجلس النيابي وعقد جلسات انتخابية، كما ندعو جميع النواب لانتخاب رئيس للجمهورية، ونبارك للذي يفوز، كائناً من يكون".
وأردف الحشيمي: "وضع لبنان الأمني اليوم خطير جدا. ويوم أمس، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بشن حرب على لبنان. لذلك يجب أن يكون لدينا قرار داخلي لإنقاذ البلد وانتخاب رئيس بأسرع وقت".
ومن جانبه، قال النائب في تحالف التغيير مارك ضو: "نحن نناقش خطوات ضمن الكتل النيابية المعارضة تهدف إلى تحريك الملف الرئاسي، وتطبيق القرار 1701".
وأفاد لـ"إرم نيوز "، أن "الظرف الخطر الذي يمر به لبنان يتطلب منا جميعا إجراء اختراق مباشر بهذا الموضوع؛ وهو عبارة عن تنظيم حالة داخلية معترضة على استمرار الفراغ كي نصل إلى فتح المجلس النيابي وعقد جلسات مفتوحة لانتخاب الرئيس".
وشدد ضو على ضرورة ملء الفراغ الرئاسي: "نحن كقوى لبنانية علينا التأكيد على جهوزيتنا لإنهاء الشغور والاتجاه إلى التصويت على خيارات جديدة للرئاسة".
وردا على سؤال حول آلية الضغط على رئيس المجلس النيابي نبيه بري ليفتح المجلس النيابي، أجاب ضو: "سنضغط بالإعلام والسياسة والحق".
وختم ضو: "مَن كان يفرط النصاب وينسحب من الجلسات الانتخابية ولا يقدم تنازلات لمصلحة بلاده، هو الذي يعرقل انتخاب الرئيس"، في إشارة إلى ميليشيات حزب الله وحركة أمل.