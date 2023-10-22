السودان.. منطقة "الفتيحاب" على شفا كارثة إنسانية‎

من جهتها، أعلنت "غرفة طوارئ الفتيحاب" أن المنطقة أصبحت منكوبة وبات شبح المجاعة قاب قوسين أو أدنى منها، ما قد يؤدي إلى فجيعة إنسانية في القرن الواحد والعشرين، ستمثّل وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء، طبقًا لبيان لها على موقع "فيسبوك".

وأطلقت الغرفة نداءً عاجلًا للمنظمات الدولية والإقليمية للتدخل الفوري وإنقاذ مواطني المنطقة مما وصفتها بـ"الكارثة الإنسانية"، مطالبة الجيش السوداني بفتح ممرات آمنة لدخول الأدوية والمواد الغذائية في أسرع وقت.

وقال البيان إن مياه الشرب مقطوعة عن منطقة "الفتيحاب" منذ 5 أشهر نتيجة توقف محطة مياه المقرن، وتوقف عربات نقل المياه بسبب حصار المسلحين؛ ما جعل السكان يلجؤون للشرب مباشرة من مياه النيل غير النقية، ما تسبب في تفشي حالات الإسهالات المائية.

وأشار البيان إلى أن أكثر من 50 ألف شخص ما زالوا موجودين في منطقة الفتيحاب، يعيشون تحت الحصار وأصوات الرصاص التي لم تتوقف، حيث مُنع عنهم دخول المواد الغذائية والطبية، وأغُلقت أغلب المستشفيات والمراكز الصحية، وانعدمت الأدوية المنقذة للحياة وأدوية الأمراض المزمنة، كما أغُلقت الأسواق وانعدمت السلع الضرورية.