الجيش الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين في جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 3 فلسطينيين الخميس في اقتحام إسرائيلي مستمر لمدينة جنين ومخيم اللاجئين بالمدينة الواقعة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان إن شابًّا توفي متأثرًا بجروحه صباح اليوم الخميس "جراء عدوان الاحتلال المتواصل في جنين لليوم الثالث على التوالي؛ ما يرفع حصيلة الشهداء، منذ أول أمس، إلى 11".

وأضافت أن فلسطينيَّين آخرَين قتِلا خلال الليل.