نهيان بن مبارك: الإمارات ستظل نموذجًا فريدًا للتعايش السلمي

قال وزير التسامح والتعايش الإماراتي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، إن دولة الإمارات ستظل نموذجًا فريدًا وناجحًا للتعايش السلمي والمثمر بين البشر من مختلف الأديان والثقافات والجنسيات والخلفيات.

وأضاف آل نهيان، خلال افتتاحه أعمال المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح، أن "ما يشهده العالم من صراعات وأحداث مؤسفة يتطلب أن يكون الجميع أكثر إدراكًا للحاجة المُلحّة إلى إضفاء روح الأمل والتفاؤل على العلاقات بين الشعوب والدول".

وشدد الوزير الإماراتي على ضرورة أن "تتركز الجهود على كسر حواجز سوء الفهم، وإحياء تقاليد التسامح والإخوّة والحوار، والتبادل المثمر للأفكار والتعاون في مواجهة التحديات".

وأكد أن انعقاد المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح تحت شعار "تجسير الحضارات ورعاية التنوع " يأتي في وقته المناسب.

وقال آل نهيان إنه "لا يؤيد أطروحة "صدام الحضارات"، ويفضل دائمًا إيجاد طرق أفضل وأكثر فائدة، للتفاهم والتعاون والتعايش السلمي في هذا العالم"، مشددًا على أن الجميع كأفراد وأعضاء مجتمعات، مدعوون إلى الاضطلاع بدور إيجابي في هذا المسعى النبيل.

وأشار الوزير الإماراتي إلى أن "محاور وموضوعات هذا المؤتمر تذكّره بالعنوان الرئيس لدبي إكسبو 2020، حيث كان موضوع المعرض: "تواصل العقول وصنع المستقبل".